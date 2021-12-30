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Факти / Україна

На Донбасі проросійські найманці поранили українського бійця

Марія Степанюк редактор стрічки
ООС, Донбас, війна на Донбасі

На Донбасі впродовж минулої доби було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку проросійських найманців. У штабі ООС повідомили, що один боєць зазнав поранення.

— Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості, – повідомили у прес-центрі.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї неподалік від Новоселівки. На околицях Золотого-4 бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

У штабі ООС зазначили, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7.00, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Джерело: Штаб ООС

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