Семь лет назад, 20 января 2015 года, боевики подорвали новый терминал Донецкого аэропорта (ДАП).

В результате этого погибло 58 украинских защитников.

Оставшимся спустя несколько дней пришлось выйти из аэропорта, потому что оборонять уже было нечего.

О тех страшных временах Фактам ICTV эксклюзивно рассказали киборги Кирилл Недря и Геннадий Дубров.

Чем для украинцев стал ДАП

По убеждению Кирилла Недри с позывным Доцент, энергетику, суть и символизм ДАПа можно сравнить разве с Запорожской Сечью, Батурином и Лаврой.

– ДАП позволил украинцам осознать, что они не муравьи, которые маленькими шажками делают свое дело. Что на самом деле много людей, которые готовы жертвовать своей жизнью за идею, что звучит дико и абсолютно нереально для большинства. Потому что Украина – это государство, а не конкретный человек или семья. И эта Украина воплощена в побратиме, который находится рядом, – говорит киборг.

Эти побратимы, отмечает Кирилл Недря, – из другого региона, говорят на другом языке, имеют совсем другое образование или иногда и не имеют его совсем. Но они – тоже Украина, которая здесь, рядом с тобой.

– В ДАПе очень четко проявляется все лишнее. Там понимаешь, чего не хватало, что, возможно, надо было бы исправить, если тебе даст Бог. Ты понимаешь, что важно, что для тебя интересно. Осознаешь, что у тебя очень много времени, даже когда его мало. Это философские вещи, но это все о жизни, об ошибках и возможности их исправить. Ты перерождаешься. Сейчас ребята бравируют, что можно уйти с войны, но война не уйдет из тебя никогда. Безусловно. Но за этой бравадой надо понимать, что с ней она не уйдет, но с ней надо уживаться, – отмечает киборг.

Война– это люди

Геннадий Дубров убежден: война – это, прежде всего, люди.

– Я забыл каску, когда мы приехал в ДАП. И вот, сидя вечером с людьми, которых первый раз в жизни вижу, сказал им об этом. И вдруг незнакомые мне люди начинают бегать по терминалу, чтобы найти для меня каску. Наконец кто-то вспоминает, что где она валялась. Так нашли мне каску, а потом еще долго ее высушивали. Именно такие истории – о братстве, – замечает киборг.

По его словам, именно в Донецком аэропорту чувствовалось единение.

– Ты видишь, что мы все едины, мы все украинцы, мы все воюем за Украину. Это сложно передать словами, потому что это на уровне ощущений, это надо почувствовать, – уверяет Геннадий Дубров.

Дух ДАПа

Геннадий Дубров не хочет забывать о том, что происходило в ДАПе. И хоть и было много трагических событий, предпочитает рассказывать о веселых.

– Я бы вернулся в ДАП, в дух этого братства. Да, было тяжело, были минусовые температуры и не хватало еды и воды. Но тот дух побратимства, тот дух ДАП… Нигде на войне, где я был, настолько сильно он не ощущался. Хоть на самом деле я впервые такое почувствовал на Майдане, но не настолько сильно, как в ДАПе, – говорит киборг

Боец предполагает: возможно, причина кроется в осознании того, что полагаться бойцы могли лишь друг на друга.

– Мы понимали, что, если начнется какой-то глобальный штурм, помощь может просто не поспеть. Есть лишь мы друг у друга, и полагаться больше не на кого. Некуда идти, некуда бежать. Каждый был к этому готов, каждый был готов до конца прикрывать своих собратьев, – говорит Геннадий Дубров.

Почему важно говорить о событиях в Донецком аэропорту

Кирилл Недря уверен: все, что украинцы имеют, – благодаря бойцам, которые защищали ДАП.

Во-вторых, говорить о событиях в Донецком аэропорту следует, потому что люди, которые способны забыть о своих базовых инстинктах, в частности о самосохранении, ради кого-то или чего-то, достойны особого внимания и поддержки.

А еще важно говорить о семьях киборгов и поддерживать их.

– Их родные не знали, чем все закончится. Они седели, старели, плакали навзрыд, кричали вместе с теми бойцами, которые находились в боевых условиях, – говорит Кирилл Недря.

Украинские бойцы, уверяет киборг, являются символом того, что может государство и общество.

– Это дает мне вдохновение не первый год верить в себя и осознавать, что есть те, кто может подставить плечо, поэтому грех – ничего не делать, не двигаться, не развиваться, не достигать, – добавляет киборг.

20 января в Украине стало Днем памяти защитников Донецкого аэропорта.

Приказ о его введении подписали министр обороны Украины и главнокомандующий Вооруженных сил Украины.