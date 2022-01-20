В Украине появился День памяти защитников Донецкого аэропорта

Военнослужащих, добровольцев и волонтеров, которые защищали Донецкий аэропорт, будут чествовать ежегодно 20 января.

Об этом говорится в соответствующем приказе министра обороны Украины и главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 января 2022 года О Дне почтения защитников Донецкого аэропорта.

В Минобороны отметили, что в этот день будут чествовать подвиг украинских защитников. Ежегодно в течение января будут организовывать и проводить памятные мероприятия.

В частности, для почтения памяти военных Вооруженных Сил Украины, которые защищали Донецкий аэропорт, в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны, где расположен Зал памяти защитников Украины и Памятный звон.

Ежегодно в воинских частях ВСУ, высших военных учебных заведениях и библиотеках будут проводить тематические встречи, лекции, книжные выставки, мероприятия для просмотра и обсуждения документальных фильмов, кинохроник, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта и чествования защитников ДАП.