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Факты / Украина / Общество

В Украине появился День памяти защитников Донецкого аэропорта

Юля Захарченко редактор ленты
Донецький аеропорт

Военнослужащих, добровольцев и волонтеров, которые защищали Донецкий аэропорт, будут чествовать ежегодно 20 января.

Об этом говорится в соответствующем приказе министра обороны Украины и главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 января 2022 года О Дне почтения защитников Донецкого аэропорта.

Донецький аеропорт

В Минобороны отметили, что в этот день будут чествовать подвиг украинских защитников. Ежегодно в течение января будут организовывать и проводить памятные мероприятия.

В частности, для почтения памяти военных Вооруженных Сил Украины, которые защищали Донецкий аэропорт, в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны, где расположен Зал памяти защитников Украины и Памятный звон.

Ежегодно в воинских частях ВСУ, высших военных учебных заведениях и библиотеках будут проводить тематические встречи, лекции, книжные выставки, мероприятия для просмотра и обсуждения документальных фильмов, кинохроник, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта и чествования защитников ДАП.

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Источник: Минобороны

Фото: Getty Images

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