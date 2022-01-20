Сім років тому, 20 січня 2015 року, бойовики підірвали новий термінал Донецького аеропорту (ДАП).

Унаслідок цього загинуло 58 українських захисників.

Тим, хто залишився, за кілька днів довелося вийти з аеропорту, бо обороняти вже було нічого.

Про ті страшні часи Фактам ICTV ексклюзивно розповіли кіборги Кирило Недря та Геннадій Дубров.

Чим для українців став ДАП

На переконання Кирила Недрі із позивним Доцент, енергетику, суть та символізм ДАПу можна порівняти хіба із Запорізькою Січчю, Батурином та Лаврою.

– ДАП дав змогу українцям усвідомити, що вони не мурахи, які маленькими кроками роблять свою справу. Що насправді багато людей, які готові жертвувати своїм життям за ідею, що звучить дико й абсолютно нереально для більшості. Бо Україна – це держава, а не конкретна людина чи родина. І ця Україна втілена в побратимі, який перебуває поруч, – говорить кіборг.

Ці побратими, наголошує Кирило Недря, – з іншого регіону, говорять іншою мовою, мають зовсім іншу освіту або подекуди й без її. Але вони – теж Україна, яка тут, поряд із тобою.

– У ДАПі дуже чітко проявляється все зайве. Там розумієш, чого не вистачало, що, можливо, треба було б виправити, якщо тобі дасть Бог. Ти розумієш, що є важливим, що для тебе цікаве. Усвідомлюєш, що в тебе дуже багато часу, навіть коли його мало. Це філософські речі, але це все про життя, про помилки і можливість їх виправити. Ти перероджуєшся. Зараз хлопці бравують, що можна піти з війни, але війна з тебе не піде ніколи. Безумовно. Але за цією бравадою треба розуміти, що з нею вона не піде, але з нею треба уживатися, – наголошує кіборг.

Війна – це люди

Геннадій Дубров переконаний: війна – це, перш за все, люди.

– Я забув каску, коли ми приїхав в ДАП. І ось, сидячи увечері із людьми, яких перший раз у житті бачу, сказав їм про це. І раптом незнайомі мені люди починають бігати по терміналу, щоб знайти для мене каску. Урешті хтось згадує, що десь вона валялася. Так знайшли мені каску, а потім ще довго її висушували. Саме такі історії – про братерство, – зауважує кіборг.

За його словами, саме в Донецькому аеропорту відчувалося єднання.

– Ти бачиш, що ми всі єдині, ми всі українці, ми всі воюємо за Україну. Це складно передати словами, бо це на рівні відчуттів, це треба відчути, – запевняє Геннадій Дубров.

Дух ДАПу

Геннадій Дубров не хоче забувати про те, що відбувалося в ДАПі. І хоч і було багато трагічних подій, воліє розповідати про веселі.

– Я би повернувся в ДАП, у дух цього братерства. Так, було важко, були мінусові температури й не вистачало їжі та води. Але той дух побратимства, той дух ДАП… Ніде на війні, де я був, настільки сильно він не відчувався. Хоч насправді я вперше таке відчув на Майдані, але не настільки сильно, як у ДАПі, – каже кіборг

Боєць припускає: можливо, причина криється в усвідомленні того, що покладатися бійці могли лише один на одного.

– Ми розуміли, що, якщо почнеться якийсь глобальний штурм, допомога може просто не встигнути. Є лише ми один в одного, і покладатися більше немає на кого. Немає куди відходити, немає куди тікати. Кожен був до цього готовий, кожен був готовий до кінця прикривати своїх побратимів, – говорить Геннадій Дубров.

Чому важливо говорити про події в Донецькому аеропорту

Кирило Недря певен: усе, що українці мають, – завдяки бійцям, які боронили ДАП.

По-друге, говорити про події в Донецькому аеропорту слід, бо люди, які здатні забути про свої базові інстинкти, зокрема про самозбереження, заради когось чи чогось, гідні неабиякої уваги та підтримки.

А ще важливо говорити про родини кіборгів та підтримувати їх.

– ЇХні рідні не знали, чим все закінчиться. Вони сивіли, старіли, плакали навзрид, кричали разом із тими бійцями, які перебували в бойових умовах, – каже Кирило Недря.

Українські бійці, запевняє кіборг, є символом того, що може держава й суспільство.

– Це дає мені наснагу не перший рік вірити в себе та усвідомлювати, що є ті, хто може підставити плече, тому гріх – нічого не робити, не рухатися, не розвиватися, не досягати, – додає кіборг.

20 січня в Україні стало Днем вшанування захисників Донецького аеропорту.

Наказ про його запровадження підписали міністр оборони України та головнокомандувач Збройних сил України.