Сегодня в Украине чествуют “киборгов” — погибших защитников ДАП

20 января 2015 года – один из самых трагических дней в обороне Донецкого аэропорта. Российские боевики взорвали новый терминал. Тогда под завалами стен погибли 58 украинских защитников.

Оборонять уже было нечего и в течение нескольких дней оставшиеся вышли из аэропорта.

Так, 6 мая 2014 года из аэропорта Донецка (ДАП) вылетел последний рейс, а через 20 дней пророссийские боевики попытались захватить важный объект инфраструктуры.

— После высадки десанта спецназовцев аэродром удалось отбить. Террористы терпят немалые потери, — говорится в сюжете Фактов ICTV.

В дальнейшем в Минске встретятся политики, которые будут пытаться решить ситуацию по дипломатическому пути.

Первые Минские соглашения тогда предусматривали полное прекращение огня, остановку войск на текущей линии столкновения, установление 30-километровой зоны безопасности и отвод тяжелого вооружения. Реальное выполнение этих условий означало бы, что сепаратисты должны были освободить значительную часть Донецка. Однако тогда, как и сегодня, российские наемники пренебрегают Минскими договоренностями.

28 сентября начался второй этап штурма ДАПа.

Украинские военные вспоминают, что каждая поездка в ДАП сопровождалась обстрелами.

– Самые ожесточенные бои начались после нового года. 13 января 2015 года из-за массированных обстрелов противника разрушается символ обороны аэропорта — диспетчерская башня. Боевики выдвигают “киборгам” ультиматум – покинуть аэродром. Украинские воины выбирают держать оборону, — говорится в сюжете Фактов ICTV.

15 января к нашим воинам прибывает подкрепление. Следующий день становится самым жарким — бой длится с 6 утра до 2 ночи.

В течение 18-21 января в результате обстрелов терминала ДАП погибли 58 “киборгов”.

По официальным данным в течение 242 дней обороны Донецкого аэродрома погибли 100 украинских воинов и почти 500 были ранены.

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