Вице-премьер-министр, министр экономики Словакии Рихард Сулик утверждает, что партия Свобода и солидарность (SAS), к которой он принадлежит, осуждает временную оккупацию Крымского полуострова Россией.

Свои слова о том, что “Россия не вернет Крым Украине”, он назвал “личным мнением”.

– Мы никогда не признаем насильственное изменение границ и поддерживаем дипломатические усилия Украины по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности, – цитирует Рихарда Сулика проект украинской службы Радио Свобода Крым.Реалии.

Вице-премьер Словакии вновь повторил, что часть экспортеров его страны пострадали от санкций против России, и именно с этим, якобы, были связаны его слова.

– Мое мнение было об экономическом эффекте. Я никогда не сомневался в политическом эффекте торговых санкций, – заявил Сулик.

Тем временем премьер-министр Словакии Эдуард Гегер в комментарии местному изданию подчеркнул, что правительство этой страны “не намерено совершать какие-либо действия” для признания временно оккупированного Крымского полуострова частью соседней России.

– В правление Роберта Фицо Словацкая Республика присоединилась к государствам, которые осудили аннексию Крыма и ввели санкции против РФ. Это – официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось. Она обязательна для всех членов правительства, – подчеркнул словацкий премьер.

Он добавил, что ожидает оценки ситуации с Рихардом Суликом и его словами о Крыме министром иностранных дел Словакии.

Напомним, вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик ранее выразил мнение о том, что россияне, якобы, уже не вернут временно оккупированный Крымский полуостров Украине. При этом санкции, введенные против России, по его словам, “наносят ущерб экономике Словакии”. Он также сказал, что страны “должны торговать между собой” и что нужно “смотреть вперед и строить отношения” с Российской Федерацией.

На эти заявления отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там назвали их неприемлемыми и потребовали от Сулика публичного опровержения.

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Источник: Крым.Реалии, Dennik N

Фото: Рихард Сулик