Віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік стверджує, що партія Свобода та солідарність (SAS), до якої він належить, засуджує тимчасову окупацію Кримського півострова Росією.

Свої слова про те, що “Росія не поверне Крим Україні”, він назвав “особистою думкою”.

– Ми ніколи не визнаємо насильницьку зміну кордонів та підтримуємо дипломатичні зусилля України щодо відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності, – цитує Ріхарда Суліка проект української служби Радіо Свобода Крим.Реалії.

Віцепрем’єр Словаччини знову повторив, що частина експортерів його країни постраждали від санкцій проти Росії, і саме з цим нібито були пов’язані його слова.

– Моя думка була про економічний ефект. Я ніколи не сумнівався у політичному ефекті торгових санкцій, – заявив Сулик.

Тим часом прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер у коментарі місцевому виданню наголосив, що уряд цієї країни “не має наміру вчиняти жодних дій” для визнання тимчасово окупованого Кримського півострова частиною сусідньої Росії.

– У правління Роберта Фіцо Словацька Республіка приєдналася до держав, які засудили анексію Криму та запровадили санкції проти РФ. Це – офіційна зовнішньополітична лінія Словацької Республіки, де нічого не змінилося. Вона є обов’язковою для всіх членів уряду, – підкреслив словацький прем’єр.

Він додав, що очікує оцінки ситуації з Ріхардом Суликом та його словами про Крим міністром закордонних справ Словаччини.

Нагадаємо, віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік раніше висловив думку, що росіяни, нібито, вже не повернуть тимчасово окупований Кримський півострів Україні. При цьому санкції, запроваджені проти Росії, за його словами, “завдають шкоди економіці Словаччини”. Він також сказав, що країни “мають торгувати між собою” і що потрібно “дивитися вперед та будувати відносини” з Російською Федерацією.

На ці заяви відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Там назвали їх неприйнятними та висловили вимогу до Суліка: він має публічно спростувати свої слова.

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Джерело: Крим.Реалії, Dennik N

Фото: Ріхард Сулік