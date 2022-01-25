Во вторник, 25 января, во Львовской области начались военные учения по применению новых противотанковых комплексов NLAW, переданных Украине Великобританией.

Сообщается, что учения проводят инструкторы британской миссии Orbital.

Занятия проводят в 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сообщил ее начальник Павел Ткачук.

– Уже вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами учить других украинских воинов. Убежден, общими усилиями мы защитим нашу Родину от любых посягательств агрессора, – сказал он.

В феврале 2021 года Минобороны Украины сообщило, что ВСУ получили от Великобритании оборонную помощь – управляемые ракеты NLAW, которые являются совместной разработкой Британии и Швеции.

Источник: Павел Ткачук

Фото: Павел Ткачук