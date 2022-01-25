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Факты / Украина

Украинских военных учат стрелять из противотанковых комплексов NLAW, переданных Британией

Анастасия Гевко редактор ленты
Украинских военных учат стрелять из противотанковых комплексов NLAW, переданных Британией

Во вторник, 25 января, во Львовской области начались военные учения по применению новых противотанковых комплексов NLAW, переданных Украине Великобританией.

Сообщается, что учения проводят инструкторы британской миссии Orbital.

Занятия проводят в 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сообщил ее начальник Павел Ткачук.

– Уже вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами учить других украинских воинов. Убежден, общими усилиями мы защитим нашу Родину от любых посягательств агрессора, – сказал он.

В феврале 2021 года Минобороны Украины сообщило, что ВСУ получили от Великобритании оборонную помощь – управляемые ракеты NLAW, которые являются совместной разработкой Британии и Швеции.

Источник: Павел Ткачук

Фото: Павел Ткачук

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