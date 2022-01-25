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Українських військових вчать стріляти з протитанкових комплексів NLAW, переданих Британією

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Українських військових вчать стріляти з протитанкових комплексів NLAW, переданих Британією

У вівторок, 25 січня, у Львівській області розпочалися військові навчання із застосування нових протитанкових комплексів NLAW, переданих Україні Великою Британією.

Повідомляють, що навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

Заняття проводять у 184 Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повідомив начальник Павло Ткачук.

– Вже невдовзі перші кілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, а й зможуть самі навчати інших українських воїнів. Переконаний, спільними зусиллями ми захистимо нашу Батьківщину від будь-яких зазіхань агресора, – сказав він.

У лютому 2021 року Міноборони України повідомило, що ЗСУ отримали від Великої Британії оборонну допомогу – керовані ракети NLAW, які є спільною розробкою Британії та Швеції.

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Джерело: Павло Ткачук

Фото: Павло Ткачук

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