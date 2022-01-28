Жодних дій військового характеру не спостерігається: Резніков про ситуацію біля кордону з РФ

Станом на зараз біля кордону України з Росією не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які би помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він додав, що єдина відмінність у військовому плані, за якою Україна уважно стежить, – це ситуація у Білорусі.

– Що кардинально відрізняється? Це інтенсивність гібридних заходів, передусім інформаційних, а також їхній вплив на макроекономічну ситуацію. Українська розвідка, особисто я і головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний перебуваємо у постійному контакті з нашими міжнародними партнерами. Ми володіємо усією повнотою інформації, а в деяких моментах уточнюємо дані наших іноземних колег, – зазначив міністр.

Олексій Резніков пояснив, що відмінність у цифрах щодо концентрації російських військ, які інколи лунають у публічному просторі, пов’язана з відстанню і трактуванням цієї відстані.

Міністр нагадав, що у Росії розпочався зимовий навчальний період, тому по всій її території пересуваються війська. За його словами, інформацію про це спеціально поширюють, оскільки вона також є засобом тиску.

– На початку грудня ми спостерігали за 41 батальйонно-тактичною групою та іншими підрозділами російської армії, які нараховували 94 тис. осіб. З авіацією та морськими військами це було близько 110 тис. осіб. Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тис. військових. З морською та авіаційною компонентою – це близько 130 тис., – додав Резніков.

Також міністр наголосив, що у квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тис. осіб. Тому кількість військових тоді і зараз є співмірною. Водночас неспівмірною є реакція на такі дії РФ.