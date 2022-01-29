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Факты / Мир

Угроза вторжения РФ: в Украину 7 февраля приедут главы МИД Франции и Германии

Анастасия Гевко редактор ленты
Угроза вторжения РФ: в Украину 7 февраля приедут главы МИД Франции и Германии

В субботу, 29 января, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о своем совместном визите в Украину с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. 

Он уточнил, что поездка запланирована на 7-8 февраля, а также подтвердил свое намерение добиться деэскалации на украинско-российской границе и в рамках нормандского формата.

– Я заверил сегодня Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Наша мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Я поеду в Украину 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок, – написал Ле Дриан в Twitter.

В свою очередь Дмитрий Кулеба указал, что во время разговора со своим французским коллегой он пришел к согласию по поводу того, что в отношении России важно проявлять бдительность, быть твердыми, а также – работать над дипломатическими решениями.

– Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности. Жду его и немецкую коллегу Анналену Бербок в Киеве, – подчеркнул Кулеба в Twitter.

До этого сообщалось, что главы МИд Франции и Германии хотят вместе поехать в зону конфликта на востоке Украины.

Фото: Getty Images

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