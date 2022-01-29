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Загроза вторгнення РФ: в Україну 7 лютого приїдуть глави МЗС Франції та Німеччини

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Загроза вторгнення РФ: в Україну 7 лютого приїдуть глави МЗС Франції та Німеччини

У суботу, 29 січня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив про свій спільний візит до України з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Він уточнив, що поїздка запланована на 7-8 лютого, а також підтвердив свій намір досягти деескалації на українсько-російському кордоні та в рамках нормандського формату.

– Я запевнив сьогодні Дмитра Кулебу у нашій повній підтримці та солідарності з Україною. Наша мобілізація продовжується, особливо у нормандському форматі, для деескалації напруженості. Я поїду в Україну 7 та 8 лютого з Анналеною Бербок, – написав Ле Дріан у Twitter.

У свою чергу Дмитро Кулеба зазначив, що під час розмови зі своїм французьким колегою він дійшов згоди щодо того, що щодо Росії важливо проявляти пильність, бути твердими, а також працювати над дипломатичними рішеннями.

– Обговорили допомогу економіці України у подоланні ризиків для безпеки. Чекаю на нього та німецьку колегу Анналену Бербок у Києві, – підкреслив Кулеба у Twitter.

До цього повідомлялося, що глави МЗС Франції та Німеччини хочуть разом поїхати до зони конфлікту на сході України.

Фото: Getty Images

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