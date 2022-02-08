Киев и Париж достигли договоренности о поставках в Украину 130 локомотивов на общую сумму €900 млн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Речь идет о локомотивах французской машиностроительной компании Alstom.

– Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализацию очень важного проекта по поставке 130 локомотивов компании Alstom на сумму €900 млн, – отметил Зеленский.

Президент добавил, что сегодня также была финализирована договоренность о поставках в Украину 370 единиц пожарно-спасательной техники. Общая сумма этой договоренности составляет €300 млн.

Следует отметить, что после завершения пресс-конференции глава правления Укрзализныци Александр Камышин и гендиректор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали меморандум о взаимопонимании. Речь идет о поставках локомотивов в Украину.