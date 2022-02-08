Київ та Париж досягли домовленості про постачання в Україну 130 локомотивів на загальну суму €900 млн.

Про це поінформував сьогодні на прес-конференції президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із французьким лідером Емманюелем Макроном.

Йдеться про локомотиви французької машинобудівної компанії Alstom.

– Сьогодні ми фіналізували домовленості та перевели у практичну стадію реалізацію дуже важливого проєкту щодо постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму €900 млн, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні також була фіналізована домовленість про поставки в Україну 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Загальна сума цієї угоди становить €300 млн.

Варто зазначити, що після завершення прес-конференції голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін та гендиректор компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж підписали меморандум про взаєморозуміння. Йдеться про постачання локомотивів в Україну.