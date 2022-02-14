В связи с сложившейся в стране напряженной ситуацией к украинцам обратился министр внутренних дел Денис Монастырский. Он призвал людей не паниковать и не бояться, потому что все подразделения, отвечающие за безопасность страны, выполняют свои обязанности добросовестно.

— 300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по обеспечению внутренней безопасности Украины, — сказал министр. – Несмотря на любые заявления, на агрессивные действия со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится.

Каждый выполняет свою работу ради покоя украинцев. Наши вооруженные силы вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины.

Денис Монастырский заверил, что Министерство внутренних дел не допустит никаких сепаратистских проявлений, подобных тем, что были весной 2014 года в Харькове, Луганске и Донецке, и повторения Славянска.

— Если какой-то “гиркин” попытается захватить какие-нибудь здания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и без колебаний, — решительно заявил министр.

Чем каждый из вас может помочь?

Во-первых, сохраняйте спокойствие.

Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее.

Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день, чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия.

— Уважаемые граждане, Украина сильна и едина! Все будет хорошо! Слава Украине! – закончил свое обращение Денис Монастырский.