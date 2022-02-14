У зв’язку з напруженою ситуацією, що склалася в країні, до українців звернувся міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він закликав людей не панікувати та не боятися, тому що всі підрозділи, які відповідають за безпеку країни, виконують свої обов’язки сумлінно.

– 300 тис. поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть службу із забезпечення внутрішньої безпеки України, – сказав міністр. – Попри будь-які заяви, агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться.

Кожен виконує свою роботу задля спокою українців. Наші збройні сили разом із дипломатами та розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України.

Денис Монастирський запевнив, що Міністерство внутрішніх справ не допустить жодних сепаратистских проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську і Донецьку, та повторення Слов’янська.

– Якщо якийсь “гіркін” спробує захопити якісь будівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань, – рішуче заявив міністр.

Чим кожен з вас може допомогти?

По-перше, зберігайте спокій.

Не панікуйте. Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою.

По-друге, кожен на своєму місці має виконувати роботу, яку він виконує кожен день, для того щоб працювали школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.