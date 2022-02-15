Украина запросила международную помощь НАТО

Украина запросила международную помощь от Северноатлантического альянса на фоне возможного нового вторжения России.

Как сообщили в пресс-службе НАТО, запрос Украиной сделан в связи крупномасштабными чрезвычайными ситуациями различного характера.

— Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть ее гражданское население. В соответствии со справочными процедурами 15 февраля 2022 года в EADRCC поступил запрос о международной помощи со стороны Украины, — говорится в сообщении.

EADRCC (Евроатлантический координационный центра реагирования на природные и техногенные катастрофы) является основным механизмом НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. В его работе участвуют все союзники и страны-партнеры НАТО.

Центр функционирует как система обмена информацией для координации запросов и предложений о помощи, главным образом, в случае природных и техногенных катастроф.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс не пересматривал решение Бухарестского саммита о перспективах членства Украины в организации.

Источник: NATO