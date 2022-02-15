Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Украина запросила международную помощь НАТО

Илья Нежигай редактор ленты
Україна-НАТО

Украина запросила международную помощь от Северноатлантического альянса на фоне возможного нового вторжения России.

Как сообщили в пресс-службе НАТО, запрос Украиной сделан в связи крупномасштабными чрезвычайными ситуациями различного характера.

— Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть ее гражданское население. В соответствии со справочными процедурами 15 февраля 2022 года в EADRCC поступил запрос о международной помощи со стороны Украины, — говорится в сообщении.

EADRCC (Евроатлантический координационный центра реагирования на природные и техногенные катастрофы) является основным механизмом НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. В его работе участвуют все союзники и страны-партнеры НАТО.

Центр функционирует как система обмена информацией для координации запросов и предложений о помощи, главным образом, в случае природных и техногенных катастроф.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс не пересматривал решение Бухарестского саммита о перспективах членства Украины в организации.

Читайте
НАТО ждет отвод не только личного состава, но и тяжелых вооружений РФ от границ Украины

Источник: NATO

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка