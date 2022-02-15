Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Україна запросила міжнародну допомогу НАТО

Ілля Нежигай редактор стрічки
Україна-НАТО

Офіційний Київ запросив міжнародну допомогу від Північноатлантичного альянсу на тлі можливого нового вторгнення Росії.

Як повідомили у пресслужбі НАТО, запит Україною зроблено у зв’язку з великомасштабними надзвичайними ситуаціями різного характеру.

– Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України готується до великомасштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися її громадянського населення. Відповідно до довідкових процедур 15 лютого 2022 року до EADRCC надійшов запит про міжнародну допомогу з боку України, – йдеться у повідомленні.

EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні та техногенні катастрофи) є основним механізмом НАТО з реагування на надзвичайні ситуації в євроатлантичному регіоні. У його роботі беруть участь усі союзники та країни-партнери НАТО.

Центр функціонує як система обміну інформацією для координації запитів та пропозицій про допомогу, головним чином, у разі природних та техногенних катастроф.

Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс не переглядав рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації.

Читайте
НАТО чекає відведення не лише особового складу, а й важких озброєнь РФ від кордонів України

Джерело: NATO

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка