Україна запросила міжнародну допомогу НАТО

Офіційний Київ запросив міжнародну допомогу від Північноатлантичного альянсу на тлі можливого нового вторгнення Росії.

Як повідомили у пресслужбі НАТО, запит Україною зроблено у зв’язку з великомасштабними надзвичайними ситуаціями різного характеру.

– Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України готується до великомасштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися її громадянського населення. Відповідно до довідкових процедур 15 лютого 2022 року до EADRCC надійшов запит про міжнародну допомогу з боку України, – йдеться у повідомленні.

EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні та техногенні катастрофи) є основним механізмом НАТО з реагування на надзвичайні ситуації в євроатлантичному регіоні. У його роботі беруть участь усі союзники та країни-партнери НАТО.

Центр функціонує як система обміну інформацією для координації запитів та пропозицій про допомогу, головним чином, у разі природних та техногенних катастроф.

Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс не переглядав рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації.

Джерело: NATO