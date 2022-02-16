Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что День единения нужен Украине, так как перед лицом возможных угроз нация должна объединяться, и в этом – ключевая идея сегодняшнего праздника.

Об этом он сказал в рамках вечернего телемарафона 16 февраля.

– Это ключевой день в нашей истории, так как более трех месяцев Украина находится под колоссальным информационным давлением. Кроме вооруженной агрессии, гибридного влияния на наше государство и экономику мы получили долгосрочное информационное давление, что якобы будет нападение и оно неотвратимо. Перед лицом возможных угроз нация должна объединяться, – сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что это то, что успокаивает нас – когда мы понимаем, что мы едины в наших намерениях, что у нас сильная армия и мы можем отстаивать нашу независимость, землю, традиции.