Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що День єднання потрібен Україні, оскільки перед можливими загрозами нація має об’єднуватися, і в цьому – ключова ідея сьогоднішнього свята.

Про це він сказав у рамках вечірнього телемарафону 16 лютого.

– Це ключовий день у нашій історії, бо понад три місяці Україна перебуває під колосальним інформаційним тиском. Окрім збройної агресії, гібридного впливу на нашу державу та економіку ми отримали довгостроковий інформаційний тиск, що нібито буде напад і він є невідворотним. Перед лицем можливих загроз нація має об’єднуватись, – сказав Шмигаль.

Він уточнив, що це те, що заспокоює нас – коли ми розуміємо, що ми єдині у наших намірах, що у нас сильна армія, і ми можемо відстоювати нашу незалежність, землю, традиції.