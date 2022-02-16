Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Перед можливими загрозами нація має об’єднуватись – Шмигаль про День єднання

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Перед можливими загрозами нація має об’єднуватись – Шмигаль про День єднання

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що День єднання потрібен Україні, оскільки перед можливими загрозами нація має об’єднуватися, і в цьому – ключова ідея сьогоднішнього свята.

Про це він сказав у рамках вечірнього телемарафону 16 лютого.

– Це ключовий день у нашій історії, бо понад три місяці Україна перебуває під колосальним інформаційним тиском. Окрім збройної агресії, гібридного впливу на нашу державу та економіку ми отримали довгостроковий інформаційний тиск, що нібито буде напад і він є невідворотним. Перед лицем можливих загроз нація має об’єднуватись, – сказав Шмигаль.

Він уточнив, що це те, що заспокоює нас – коли ми розуміємо, що ми єдині у наших намірах, що у нас сильна армія, і ми можемо відстоювати нашу незалежність, землю, традиції.

Читайте
Лідери Європарламенту схвалили заяву на підтримку України

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка