Стреляли из NLAW и скидывали бомбы с Су-24: в ВСУ показали, как проходят учения Метель-2022

В День единения, 16 февраля, подразделения Вооруженных сил Украины провели в Ровненской области активную фазу тактической подготовки в рамках командно-штабных учений Заметель-2022.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Во время учений на практике отработали варианты асимметричных действий в условиях ведения боя в пограничной полосе, в том числе совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады.

В частности, военные применили боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, в том числе Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства Стугна-П, Корсар и предоставленные нашими партнерами. NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

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Главнокомандующий ВСУ сообщил, что военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия.

– Хотел бы также отметить эффективную работу оперативного состава на командном пункте механизированной бригады, – добавил Валерий Залужный.

В то же время, на авиационном полигоне Поверск в Волынской области в рамках учений Заметиль-2022 отработали тактическую авиацию Воздушных Сил ВСУ.

— Истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника, — сообщили в Генштабе ВСУ.

Использовались авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и международные партнеры смогли сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации в сфере безопасности.

Впрочем, президент США Джо Байден 15 февраля заявил, что несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск от украинской границы, сейчас в приграничных районах Украины остается более 150 тыс. российских военнослужащих, а риск вторжения остается.

Фото: Главнокомандующий ВС Украины

Источник: Главнокомандующий ВС Украины, Генеральный штаб ВСУ