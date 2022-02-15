Украине в сотрудничестве с международными партнерами удалось сдержать Россию от дальнейшего обострения ситуации в сфере безопасности.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что украинская дипломатия усиленно работает, чтобы Украина прошла период повышенного давления со стороны РФ и защитила свои национальные интересы.

– Нам действительно удалось вместе с партнерами сдержать Россию от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать, – подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что на этой неделе Украина вместе с партнерами продолжает реализовывать стратегию сдерживания России. Речь идет о комплексном пакете сдерживания, предложенном Киевом в ноябре прошлого года.

– Это активная дипломатия, которая включает в себя непрерывное пребывание в Украине высоких иностранных гостей, жесткие санкции против России, усиленное военно-техническое сотрудничество с Украиной, а также укрепление экономической и финансовой стабильности нашего государства, – объяснил глава МИД.

Кулеба добавил, что ситуация в сфере безопасности еще остается напряженной, однако “полностью контролируемой”.

– Украина сейчас в сильной позиции и готова к любым сценариям развития событий, – заверил министр.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на данный момент нет признаков того, что Россия в ближайшие дни совершит полномасштабное наступление на Украину.

А главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный напомнил, что риск полномасштабного наступления войск РФ на Украину существует уже восемь лет.