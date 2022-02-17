Стріляли з NLAW і скидали бомби з Су-24: в ЗСУ показали, як проходять навчання Заметіль-2022

У День єднання, 16 лютого, підрозділи Збройних сил України провели в Рівненській області активну фазу тактичної підготовки в рамках командно-штабних навчань Заметіль-2022.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Під час навчань на практиці відпрацювали варіанти асиметричних дій в умовах ведення бою в прикордонній смузі, у тому числі спільні дії сил спротиву та підрозділів механізованої бригади.

Зокрема, військові застосували бойову авіацію, вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси, серед іншого Bayraktar ТВ2, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва Стугна-П, Корсар та надані нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

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Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії.

– Хотів би також відзначити ефективну роботу оперативного складу на командному пункті механізованої бригади, – додав Валерій Залужний.

Водночас на авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області в рамках навчань Заметіль-2022 відпрацювали тактичну авіацію Повітряних Сил ЗСУ.

– Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, нанесли ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника, – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Використовувались авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг.

Напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна та міжнародні партнери наразі змогли стримати РФ від подальшого загострення ситуації у сфері безпеки.

Втім президент США Джо Байден 15 лютого заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення військ від українського кордону, наразі в прикордонних районах України залишається понад 150 тис. російських військовослужбовців, а ризик вторгнення залишається.

Фото: Головнокомандувач ЗС України

Джерела: Головнокомандувач ЗС України, Генеральний штаб ЗСУ