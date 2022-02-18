Украинские атомные электростанции и Киевская ГЭС находятся под усиленной охраной Национальной гвардии Украины.

Ужесточенные меры безопасности установлены в связи с возможными провокациями и сложной геополитической ситуацией.

Так, охрану Киевской ГЭС взяли военнослужащие из Национальной гвардии бригады им. гетмана Петра Дорошенко вместе с работниками Национальной полиции.

Отмечается, что основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве.

Отмечается, что среди нацгвардейцев, охраняющих Киевскую ГЭС, есть бойцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт.

– Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции, – отметил заместитель начальника Северного Киевского ТУ со службы полковник Олег Дуда.

Во время службы стражи порядка проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность.

Все украинские АЭС и Киевскую ГЭС Нацгвардия взяла под усиленную охрану / 5 фотографий

В то же время, на всех украинских АЭС была удвоена состав охраны.

– Кроме того, военные части, охраняемые АЭС, а это Национальная гвардия Украины, получили дополнительное вооружение. Мы предпринимаем все другие необходимые действия, предусмотренные для такой ситуации, – сказал глава Энергоатома Петр Котин.

По его словам, Энергоатом и сами АЭС находятся в тесном контакте с Министерством внутренних дел по решению необходимых вопросов, связанных с обеспечением усиленной защиты критических объектов инфраструктуры.

Добавляется, что под усиленной охраной находится и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

Петр Котин добавил, что сейчас усиливается киберзащита АЭС и других объектов.

Он добавил, что АЭС снабжены всем необходимым на случай военной угрозы, в частности, дизель-генераторами с соответствующими запасами топлива.

Источники: Энергореформа, Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины