Українські атомні електростанції, а також Київська ГЕС перебувають під посиленою охороною Національної гвардії України.

Посилені заходи безпеки встановлені у зв’язку з можливими провокаціями та складною геополітичною ситуацією.

Так, Київську ГЕС під охорону взяли військовослужбовці Нацгвардії бригади ім. гетьмана Петра Дорошенка спільно з працівниками Національної поліції.

Зазначається, що основним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об’єкту, а також унеможливлення проникнень диверсійних груп противника з метою проведення провокацій для дестабілізації обстановки як у регіоні, так і у державі.

Зазначається, що серед нацгвардійців, що охороняють Київську ГЕС є бійці, що несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід.

– Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейськими забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції, – зазначив заступник начальника Північного Київського ТУ зі служби полковник Олег Дуда.

Під час служби правоохоронці перевіряють документи осіб й транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.

Усі українські АЕС та Київську ГЕС Нацгвардія взяла під посилену охорону / 5 фотографий

Водночас на всіх українських АЕС був подвоєний склад охорони.

– Крім того, військові частини, що охороняють АЕС, а це Національна гвардія України, отримали додаткове озброєння. Ми вживаємо також усі інші необхідні дії, передбачені для такої ситуації, – сказав глава Енергоатому Петро Котін.

За його словами, Енергоатом та самі АЕС перебувають у тісному контакті з Міністерством внутрішніх справ для розв’язання необхідних питань, пов’язаних із забезпеченням посиленого захисту критичних об’єктів інфраструктури.

Додається, що під посиленою охороною знаходиться і Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

Петро Котін додав, що наразі посилюється кіберзахист АЕС та інших об’єктів.

Він додав, що АЕС забезпечені всім необхідним на випадок військової загрози, зокрема, дизель-генераторами з відповідними запасами палива.

Джерела: Енергореформа, Північне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України

Фото: Північне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України