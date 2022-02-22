Байден вводит новые санкции против России

Президент США Джо Байден вводит новые санкции против Российской Федерации в связи с новыми решениями главы Кремля Владимира Путина по “Л/ДНР”.

Он уточнил, что США считают, что Россия своими последними действиями начала вторжение на территорию Украины.

В частности, новые санкции США коснутся двух банков РФ, российских элит (имена Байден не назвал), а также – суверенного долга России.

Отметим, что росСМИ утверждают, что под санкции попали Внешэкономбанк и Промсвязьбанк.

Ограничения призваны сделать так, чтобы остановить продвижение Северного потока-2.

– Это было скоординировано с нашими союзниками и партнерами в НАТО. Санкции будут увеличиваться, если эскалация будет увеличиваться. Мы отрезаем Россию от западного рынка. Мы вводим санкции против элиты и их семей. Они ведут коррупционные схемы с Кремлем и должны платить за это, – заявил Джо Байден.

Байден сообщил, что это только первый транш санкций, которые будут усиливаться после каждого нового толчка эскалации со стороны РФ.

В Вашингтоне уже готовят следующие санкционные шаги, а также помощь Украине в сфере обороны, уточнил президент США.

При этом санкции в отношении ВЭБ.РФ введут 22 февраля, а в отношении элит России и их семей — на следующий день.