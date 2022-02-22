Байден вводить нові санкції проти Росії

Президент США Джо Байден вводить нові санкції проти Російської Федерації у зв’язку з новими рішеннями глави Кремля Володимира Путіна щодо “Л/ДНР”.

Він уточнив, що США вважають, що Росія своїми останніми діями розпочала вторгнення на територію України.

Зокрема, нові санкції США стосуватимуться російських еліт, а також суверенного боргу Російської Федерації.

Вони мають зробити так, щоб зупинити просування Північного потоку-2.

Байден повідомив, що це лише перший транш санкцій, які посилюватимуться після кожного нового поштовху ескалації з боку РФ.

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