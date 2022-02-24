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Факты / Украина

Рада ввела военное положение в Украине

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Рада ввела военное положение в Украине

Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.

Решение поддержали 300 народных депутатов.

Военное положение — это особый правовой режим, который вводят в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные органы – военные администрации.

Военное положение прекращается по истечении срока, на которое оно было введено. Однако пока указа президента Украины не обнародовали, поэтому неизвестно, на какое время ввели военное положение в Украине.

В условиях военного положения запрещаются:

  • изменение Конституции Украины и АР Крым;
  • проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;
  • проведение всеукраинских и местных референдумов;
  • проведение забастовок, массовых собраний и акций.

Также именно в указе президента должно быть указано, какие именно права и свободы граждан могут ограничиваться на момент действия военного положения.

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