Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні.
Рішення підтримали 300 народних депутатів.
Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.
Воєнний стан припиняється після закінчення строку, на який його було введено. Однак поки що указу президента України не оприлюднили, тому невідомо, на який час запровадили воєнний стан в Україні.
В умовах воєнного стану забороняються:
- зміна Конституції України та АР Крим;
- проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;
- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
- проведення страйків, масових зібрань та акцій.
Також саме в указі президента має бути зазначено, які саме права та свободи громадян можуть обмежуватися на момент дії воєнного стану.