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Факти / Україна

Рада запровадила воєнний стан в Україні

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Рада запровадила воєнний стан в Україні

Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні.

Рішення підтримали 300 народних депутатів.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Воєнний стан припиняється після закінчення строку, на який його було введено. Однак поки що указу президента України не оприлюднили, тому невідомо, на який час запровадили воєнний стан в Україні.

В умовах воєнного стану забороняються:

  • зміна Конституції України та АР Крим;
  • проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;
  • проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
  • проведення страйків, масових зібрань та акцій.

Також саме в указі президента має бути зазначено, які саме права та свободи громадян можуть обмежуватися на момент дії воєнного стану.

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