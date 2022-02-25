Фейк и чепуха: Геращенко об угрозах направить чеченцев на войну с Украиной

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал украинцев не верить информации о якобы решении Путина направить чеченцев на войну в Украине.

На своей странице в Facebook он заявил, что разговаривал с одним из чеченских оппозиционеров, который знаком с ситуацией в Грозном, однако вынужден проживать в эмиграции.

— Он сказал, Антон, это все чушь и фейк. Во-первых, все это было сделано в рамках информационной войны с Украиной, а во-вторых, Путин сам не задействует кадыровцев нигде, кроме Чечни. Он же хочет у Вас в Украине показывать себя миротворцем вроде. Освободителем от нацизма. А кадыровцы таким образом никак не вяжутся, – написал замглавы МВД.

Подытоживая, Антон Геращенко напомнил, что чеченские военные уже были в Украине во время событий 2014 года в Донецке, и продемонстрировал фотографии до и после столкновения с украинскими войсками.

Источник: Антон Геращенко