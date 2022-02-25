Фейк і нісенітниця: Геращенко про погрози направити чеченців на війну з Україною

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав українців не вірити інформації щодо нібито рішення Путіна направити чеченців на війну в Україні.

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що мав розмову з одним із чеченських опозиціонерів, який обізнаний із ситуацією у Грозному, однак змушений проживати в еміграції.

– Він сказав, Антоне, це все нісенітниця і фейк. По-перше, все це було зроблено в межах інформаційної війни з Україною. А по-друге, Путін сам не задіє кадироців ніде, окрім Чечні. Він же хоче у вас в Україні показувати себе миротворцем нібито. Визволителем від нацизму. А кадировці таким чином ніяк не в’яжуться, – написав заступник глави МВС.

Підсумовуючи, Антон Геращенко нагадав, що чеченські військові вже були в Україні під час подій 2014 року у Донецьку, і продемонстрував світлини до та після зіткнення з українськими військами.

Джерело: Антон Геращенко