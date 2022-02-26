Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам после второго дня масштабной войны на территории нашего государства.

Он отметил, что это был трудный, но смелый день. На данный момент украинцы борются за государство круглосуточно и на всех фронтах.

– Мы боремся за свое государство на всех фронтах: на юге, востоке, севере и во многих городах нашей прекрасной страны. Боремся круглосуточно и на дипломатическом фронте, легче сказать, с кем из мировых лидеров я еще сегодня не разговаривал, – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил мировых лидеров, которые не стоят в стороне и помогают украинскому народу. Зеленский добавил, что эта ночь будет очень тяжелой и враг применит все силы, чтобы сломить сопротивление украинцев.