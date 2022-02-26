Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Это был трудный, но смелый день – Зеленский

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам после второго дня масштабной войны на территории нашего государства.

Он отметил, что это был трудный, но смелый день. На данный момент украинцы борются за государство круглосуточно и на всех фронтах.

– Мы боремся за свое государство на всех фронтах: на юге, востоке, севере и во многих городах нашей прекрасной страны. Боремся круглосуточно и на дипломатическом фронте, легче сказать, с кем из мировых лидеров я еще сегодня не разговаривал, – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил мировых лидеров, которые не стоят в стороне и помогают украинскому народу. Зеленский добавил, что эта ночь будет очень тяжелой и враг применит все силы, чтобы сломить сопротивление украинцев.

— Этой ночью враг применит все имеющиеся у них силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко, и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Все должны понимать, что нас ждет, – сказал президент.

Читайте
Зеленский призвал премьера Израиля стать посредником в переговорах с РФ – NYT

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка