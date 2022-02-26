Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців після другого дня масштабної війни на території нашої держави.

Він зазначив, що це був тяжкий, але сміливий день. Наразі українці боряться за державу цілодобово і на всіх фронтах.

– Ми боремося за свою державу на всіх фронтах: на півдні, сході, півночі та у багатьох містах нашої прекрасної країни. Боремося цілодобово і на дипломатичному фронті, легше сказати, з ким із світових лідерів я ще сьогодні не говорив, – сказав Зеленський.

Президент подякував світовим лідерам, які не стоять осторонь і допомагають українському народу. Зеленський додав, що ця ніч буде дуже важкою і ворог застосує всі наявні сили, щоб зламати опір українців.