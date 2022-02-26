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Факти / Україна

Це був важкий, але сміливий день – Зеленський

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців після другого дня масштабної війни на території нашої держави.

Він зазначив, що це був тяжкий, але сміливий день. Наразі українці боряться за державу цілодобово і на всіх фронтах.

– Ми боремося за свою державу на всіх фронтах: на півдні, сході, півночі та у багатьох містах нашої прекрасної країни. Боремося цілодобово і на дипломатичному фронті, легше сказати, з ким із світових лідерів я ще сьогодні не говорив, – сказав Зеленський.

 

Президент подякував світовим лідерам, які не стоять осторонь і допомагають українському народу. Зеленський додав, що ця ніч буде дуже важкою і ворог застосує всі наявні сили, щоб зламати опір українців.

– Цієї ночі ворог застосує усі наявні у них сили, щоб зламати наш опір. Підло, жорстко, і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі маємо розуміти, що нас чекає, – сказав президент.

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Фото: Офіс президента

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