Украинские Вооруженные силы отразили нападение врага в столице.

Как сообщили на своей странице Сухопутные войска ВСУ, бой шел по проспекту Победы.

— Военные преступники России атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отбито, — написали украинские воины.

Впоследствии заместитель главы КГГА Андрей Крищенко сообщил журналистам, что прорывов в столице нет.

Он добавил, что сейчас ТЭЦ и Троещине ничего не угрожает, а информации о якобы подрыве мостов пока нет.

В течение ночи шли ожесточенные бои с врагом в украинской столице.

В сети публиковались фото и видео выстрелов и взрывов в районе станций метро Шулявская, Берестейская и вблизи Зоопарка. При этом появлялось множество фейков и дезинформации, чтобы посеять панику и деморализовать украинцев.

Сегодня начинается третий день войны, которую Российская Федерация без причины объявила Украине.

Факты ICTV собирают только проверенные данные от официальных украинских источников, за ходом войны с Россией можно следить за этой ссылкой.

Смотрите интерактивную онлайн-карту ведения боев с российским оккупантом.