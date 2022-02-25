Война в Украине: что происходит сейчас (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Вечером 24 февраля по состоянию на 22.00 по киевскому времени стало известно, что в результате нападения РФ 24 февраля погибли 57 украинцев, еще 169 ранены. Потери противника – в разы выше, однако окончательные цифры уточняются.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.