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Факты / Украина / Политика
Марта Бондаренко |
Война в Украине: что происходит сейчас (онлайн)

Война в Украине: что происходит сейчас (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Вечером 24 февраля по состоянию на 22.00 по киевскому времени стало известно, что в результате нападения РФ 24 февраля погибли 57 украинцев, еще 169 ранены. Потери противника – в разы выше, однако окончательные цифры уточняются.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
00:17 - 25 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О всеобщей мобилизации.

На сайте главы государства опубликован документ, в котором президент постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию.

Это вынужденное действие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны нашего государства.

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00:10 - 25 февраля

По состоянию на ночь пятницы, 25 февраля, украинские военные продолжают держать оборону Харькова.

Об этом сообщил председатель ОГА Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

— Военные не сдали позиции ни на метр, враг несет потери, — сообщил Олег Синегубов.

Сейчас бои продолжаются по Дергачевским, Сумским, Волчанским и Купянским направлениям.

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00:03 - 25 февраля

Утром 25 февраля в Киев завезут дополнительное оружие.

Об этом, на странице в Фейсбук сообщило Министерство обороны Украины.

Места получения оружия для тех, кто присоединяется к теробороны:

  • Шевченковский б-н, ул. Пугачева, 10.
  • Голосеевский б-н., вул. Глушкова, 9.
  • Оболонский б-н., ул. Полярная 20, (завод генераторов)

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23:44 - 24 февраля

На Черном море в боях за остров Змеиный погибли 13 украинских пограничников. Огонь врага велся из ствольного корабельного оружия.

Антон Геращенко прокомментировал украинские потери, не скрывая эмоций.

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23:34 - 24 февраля

По состоянию на 23:00 четверга, 24 февраля, украинские военнослужащие продолжают давать достойный отпор оккупанту вблизи города Херсон.

На своей странице в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

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23:31 - 24 февраля

На территории Одесской области и города Одесса введен комендантский час.

Как отметили в Одесской ОГА, комендантский час будет действовать с 23:00 до 06:00.

В ночное время жителям Одесщины советуют оставаться дома и не покидать квартиру без документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в ночное время будет запрещено перемещаться на транспорте.

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23:06 - 24 февраля

Аэропорт авиапредприятия Антонов в городе Гостомель под Киевом был взят под контроль Вооруженных сил Украины.

По информации главы подкомитета по госбезопасности и обороны комитета ВР по нацбезопасности Федора Вениславского, враг продолжает нести потери.

— Аэропорт Антонова в городе Гостомеле Киевской области наши Вооруженные силы отразили у десантников. Продолжаются бои, но мы взяли контроль над Гостомельским аэропортом, чтобы не дать возможности использовать его для расширения десантной операции и планов РФ, – сказал Федор Вениславский.

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21:17 - 24 февраля

Подразделение Теробороны нанесло тяжелые поражения подразделениям РФ на территории Сумской области.

Об этом вечером 24 февраля сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— В Сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится! – заявила она.

Анна Маляр подчеркнула, что каждый минус врага является плюсом для победы Украины.

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20:48 - 24 февраля

В результате обстрелов в населенном пункте Антоновка Херсонской области поврежден центральный распределительный газопровод. Подачу газа перекроют до утра 25 февраля.

Согласно заявлению Херсонской ОГА, вода, канализация, электроэнергия (кроме части Антоновки) работают в штатном режиме.

В то же время появилась информация, что в Комишанах, Зеленовке, Антоновке и МИС отключат наружное освещение. Это было сделано по требованию жителей указанных населенных пунктов.

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20:43 - 24 февраля

Лидеры стран Большой семерки и США договорились об общем плане действий касательно “разрушительных” санкций против России.

– Мы стоим вместе с храбрыми гражданами Украины, – написал на своей странице в Twitter президент США Джо Байден.

По словам Джо Байдена, Большая семерка пришла к общему мнению о пакете санкций, а также других экономических мер с целью привлечения Кремля к ответственности за войну в Украине.

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