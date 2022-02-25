Война в Украине: что происходит сейчас (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как пояснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Вечером 24 февраля по состоянию на 22.00 по киевскому времени стало известно, что в результате нападения РФ 24 февраля погибли 57 украинцев, еще 169 ранены. Потери противника – в разы выше, однако окончательные цифры уточняются.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О всеобщей мобилизации.
На сайте главы государства опубликован документ, в котором президент постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию.
Это вынужденное действие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны нашего государства.
По состоянию на ночь пятницы, 25 февраля, украинские военные продолжают держать оборону Харькова.
Об этом сообщил председатель ОГА Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
— Военные не сдали позиции ни на метр, враг несет потери, — сообщил Олег Синегубов.
Сейчас бои продолжаются по Дергачевским, Сумским, Волчанским и Купянским направлениям.
Утром 25 февраля в Киев завезут дополнительное оружие.
Об этом, на странице в Фейсбук сообщило Министерство обороны Украины.
Места получения оружия для тех, кто присоединяется к теробороны:
- Шевченковский б-н, ул. Пугачева, 10.
- Голосеевский б-н., вул. Глушкова, 9.
- Оболонский б-н., ул. Полярная 20, (завод генераторов)
На Черном море в боях за остров Змеиный погибли 13 украинских пограничников. Огонь врага велся из ствольного корабельного оружия.
Антон Геращенко прокомментировал украинские потери, не скрывая эмоций.
По состоянию на 23:00 четверга, 24 февраля, украинские военнослужащие продолжают давать достойный отпор оккупанту вблизи города Херсон.
На своей странице в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.
На территории Одесской области и города Одесса введен комендантский час.
Как отметили в Одесской ОГА, комендантский час будет действовать с 23:00 до 06:00.
В ночное время жителям Одесщины советуют оставаться дома и не покидать квартиру без документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в ночное время будет запрещено перемещаться на транспорте.
Аэропорт авиапредприятия Антонов в городе Гостомель под Киевом был взят под контроль Вооруженных сил Украины.
По информации главы подкомитета по госбезопасности и обороны комитета ВР по нацбезопасности Федора Вениславского, враг продолжает нести потери.
— Аэропорт Антонова в городе Гостомеле Киевской области наши Вооруженные силы отразили у десантников. Продолжаются бои, но мы взяли контроль над Гостомельским аэропортом, чтобы не дать возможности использовать его для расширения десантной операции и планов РФ, – сказал Федор Вениславский.
Подразделение Теробороны нанесло тяжелые поражения подразделениям РФ на территории Сумской области.
Об этом вечером 24 февраля сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— В Сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится! – заявила она.
Анна Маляр подчеркнула, что каждый минус врага является плюсом для победы Украины.
В результате обстрелов в населенном пункте Антоновка Херсонской области поврежден центральный распределительный газопровод. Подачу газа перекроют до утра 25 февраля.
Согласно заявлению Херсонской ОГА, вода, канализация, электроэнергия (кроме части Антоновки) работают в штатном режиме.
В то же время появилась информация, что в Комишанах, Зеленовке, Антоновке и МИС отключат наружное освещение. Это было сделано по требованию жителей указанных населенных пунктов.
Лидеры стран Большой семерки и США договорились об общем плане действий касательно “разрушительных” санкций против России.
This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w
— President Biden (@POTUS) February 24, 2022
– Мы стоим вместе с храбрыми гражданами Украины, – написал на своей странице в Twitter президент США Джо Байден.
По словам Джо Байдена, Большая семерка пришла к общему мнению о пакете санкций, а также других экономических мер с целью привлечения Кремля к ответственности за войну в Украине.