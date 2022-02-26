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Факти / Україна

ЗСУ відбили ворога на проспекті Перемоги у Києві

Ілля Нежигай редактор стрічки
ЗСУ відбили ворога на проспекті Перемоги у Києві

Українські Збройні сили відбили напад ворога у столиці.

Як повідомили на своїй сторінці Сухопутні війська ЗСУ, бій шов по проспекту Перемоги.

– Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито, – написали українські воїни.

Згодом заступник голови КМДА Андрій Крищенко повідомив журналістам, що проривів у столиці немає.

Він додав, що наразі ТЕЦ на Троєщині нічого не загрожує, а інформацію про нібито підрив мостів наразі немає.

Додамо, протягом ночі тривали запеклі бої з ворогом в українській столиці.

У мережі публікувались фото та відео пострілів та вибухів в районі станцій метро Шулявська, Берестейська та поблизу Зоопарку. При цьому з’являлось безліч фейків та дезінформації, аби посіяти паніку та деморалізувати українців.

Сьогодні починається третій день війни, яку Російська Федерація без причин оголосила Україні.

Факти ICTV збирають лише перевірені дані від офіційних українських джерел, за ходом війни з Росією можна слідкувати за цим посиланням.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту ведення боїв з російським окупантом.

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