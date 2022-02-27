ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Мир

Боррель: Евросоюз впервые в истории профинансирует летальное оружие для третьей страны – Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Боррель: Евросоюз впервые в истории профинансирует летальное оружие для третьей страны – Украины

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз впервые в истории профинансирует закупки и поставки летального оружия третьей стране – Украине.

– Снято табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время, – сказал он в воскресенье, 27 февраля, в Брюсселе.

Боррель уточнил, что в ходе внеочередного заседания Европейского совета по вопросам иностранных дел, которое пройдет вечером этого дня, планируют предложить использовать Европейский фонд мира для двух срочных мер: чтобы профинансировать поставки летального оружия и необходимого топлива украинской армии, а также – защитного оборудования и медицинскую помощь. 

Также Боррель сообщил, что дал поручение “установить механизм, чтобы координировать запросы украинской армии с тем, чтобы вместе с государствами-членами мы могли реагировать наиболее эффективным образом”.

Читайте
Интернациональный легион: как в него записаться иностранцам

Источник: УНИАН

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка