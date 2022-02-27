Боррель: Евросоюз впервые в истории профинансирует летальное оружие для третьей страны – Украины

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз впервые в истории профинансирует закупки и поставки летального оружия третьей стране – Украине.

– Снято табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время, – сказал он в воскресенье, 27 февраля, в Брюсселе.

Боррель уточнил, что в ходе внеочередного заседания Европейского совета по вопросам иностранных дел, которое пройдет вечером этого дня, планируют предложить использовать Европейский фонд мира для двух срочных мер: чтобы профинансировать поставки летального оружия и необходимого топлива украинской армии, а также – защитного оборудования и медицинскую помощь.

Также Боррель сообщил, что дал поручение “установить механизм, чтобы координировать запросы украинской армии с тем, чтобы вместе с государствами-членами мы могли реагировать наиболее эффективным образом”.