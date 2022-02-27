Боррель: Євросоюз уперше в історії профінансує летальну зброю для третьої країни – України

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз вперше в історії профінансує закупівлі та постачання летальної зброї третій країні – Україні.

– Знято табу щодо того, що ЄС не надає зброї під час війни. Так, ми це робимо. Ця війна вимагає нашої участі для того, щоби підтримати українську армію. Ми живемо у безпрецедентний час, – сказав він у неділю, 27 лютого, у Брюсселі.

Боррель уточнив, що під час позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ, яке пройде ввечері цього дня, планують запропонувати використовувати Європейський фонд миру для двох термінових заходів: щоб профінансувати постачання летальної зброї та необхідного палива української армії, а також – захисного та медичного обладнання.

Також Боррель повідомив, що дав доручення “встановити механізм, щоб координувати запити української армії для того, щоб разом із державами-членами ми могли реагувати найбільш ефективним чином”.