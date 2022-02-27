В Виннице полицейские и сотрудники СБУ задержали диверсанта, обозначавшего метками маршрут движения для российского врага.

Об этом идет речь в сообщении ГУ Нацполиции в Винницкой области.

У мужчины правоохранители изъяли автоматическое оружие с оптическим прицелом, патроны и другое снаряжение.

Подозреваемый был задержан в процессуальном порядке. Выясняются все обстоятельства.

Полицейские призывают местное население быть бдительными и сразу сообщать о подозрительных лицах, транспорте, оставленных предметах на спецлинию полиции 102.