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Факти / Україна

У Вінниці затримали ворожого диверсанта

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Вінниці затримали ворожого диверсанта

У Вінниці поліціянти та співробітники СБУ затримали диверсанта, який позначав мітками маршрут руху для російського ворога.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

У чоловіка правоохоронці вилучили автоматичну зброю з оптичним прицілом, набої та інше спорядження.

Підозрюваного затримали у процесуальному порядку. Наразі з’ясовуються усі обставини.

Поліціянти закликають місцеве населення бути пильними та одразу повідомляти про підозрілих осіб, транспорт, залишені предмети на спецлінію поліцію 102.

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