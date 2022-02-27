У Вінниці поліціянти та співробітники СБУ затримали диверсанта, який позначав мітками маршрут руху для російського ворога.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

У чоловіка правоохоронці вилучили автоматичну зброю з оптичним прицілом, набої та інше спорядження.

Підозрюваного затримали у процесуальному порядку. Наразі з’ясовуються усі обставини.

Поліціянти закликають місцеве населення бути пильними та одразу повідомляти про підозрілих осіб, транспорт, залишені предмети на спецлінію поліцію 102.