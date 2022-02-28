Вечером 28 февраля российские агрессоры нанесли ряд ракетных ударов по Киевской области. Взрывы произошли на 5-й и 7-й площадке Белой Церкви.

Возле одной из площадок возле Горбатого моста в Белой Церкви в результате взрыва было разрушено пятиэтажное общежитие.

Число жертв и пострадавших уточняется: уже известно, что нашли двух человек под завалами, они подают признаки жизни.

— Для оказания помощи по общежитию в г. Белая Церковь следует три единицы техники ГСЧС, в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействована в связи с обстрелами, — говорится в сообщении.

Местные сообщества в соцсетях призывают оставаться в укрытиях и не выходить на улицы.