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Факти / Україна

Калинівка, Васильків, Біла Церква: війська РФ продовжують ракетний обстріл Київщини

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Калинівка, Васильків, Біла Церква: війська РФ продовжують ракетний обстріл Київщини

Ввечері 28 лютого російські агресори завдали низку ракетних ударів по Київській області. Вибухи сталися у Василькові, Білій Церкві та Калинівці.

За офіційною інформацією ДСНС області, внаслідок вибухів у Київській області зруйновано п’ятиповерховий гуртожиток. Крім цього, відбулося руйнування двох двоповерхових житлових будинків.

– Для надання допомоги по гуртожитку у м. Біла Церква слідує три одиниці техніки ДСНС, у м. Васильків та с. Калинівка підрозділи не задіяно в зв’язку з обстрілами, – йдеться у повідомленні.

Місцеві спільноти у соцмережах закликають залишатися в укриттях і не виходити на вулиці.

Джерело: ДСНС

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