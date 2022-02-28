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Факти / Україна

Київ тримає оборону: Кличко про ситуацію на п’ятий день війни

Валентина Летяк редакторка стрічки
Віталій Кличко

Київ продовжує тримати оборону, військові, правоохоронці і тероборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів, заявив мер столиці Віталій Кличко у новому відеозверненні.

За його словами, у Києві будують укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ.

– Вночі знову були зіткнення і перестрілки. Наші бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп, – повідомив очільник міста.

Кличко також просить киян навіть не в комендантську годину не виходити без нагальної потреби на вулицю через мародерів, яких за законами воєнного часу будуть знешкоджувати без попередження.

– Громадський транспорт та метрополітен працює в скороченому складі, передусім,  щоб перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури. Графік руху та маршрути відстежуйте на офіційних сайтах, – повідомив мер.

Водіїв Кличко просить не займати смугу громадського транспорту – нею мають право користуватися авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та швидкі.

– Інші автівки на смузі громадського транспорту будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним, – попередив мер Києва.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що всі чутки про те, що Київ начебто оточений російськими окупантами – фейк.

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Фото: КМДА

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