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Факты / Украина

Киев полностью контролирует украинская армия – командующий Сухопутными войсками

Марта Бондаренко редактор ленты
Киев полностью контролирует украинская армия – командующий Сухопутными войсками

Командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский заявил, что враг продолжил попытки прорвать оборону Киева, однако столица Украины контролируется нашей армией.

Об этом говорится в заявлении командующего Сухопутными войсками ВС Украины.

По его словам, все передвижения сил российского врага находились под контролем, а решения принимались вовремя. Сейчас ситуация в столице контролируется.

— Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены, – сказал командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Он подчеркнул, что украинцы показали, что умеют защитить свой дом от незваных гостей.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что российский оккупант пытается возобновить наступление на Киев через Полесье, для этого готовят понтонную переправу у Демидова через реку Ирпень.

В Генштабе сообщили, что очередная попытка врага захватить город Ирпень не принесла успеха, а украинские силы обороны уничтожили новую технику противника.

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Фото: Сухопутные войска ВСУ

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