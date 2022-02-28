Командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский заявил, что враг продолжил попытки прорвать оборону Киева, однако столица Украины контролируется нашей армией.
Об этом говорится в заявлении командующего Сухопутными войсками ВС Украины.
По его словам, все передвижения сил российского врага находились под контролем, а решения принимались вовремя. Сейчас ситуация в столице контролируется.
— Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены, – сказал командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.
Он подчеркнул, что украинцы показали, что умеют защитить свой дом от незваных гостей.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что российский оккупант пытается возобновить наступление на Киев через Полесье, для этого готовят понтонную переправу у Демидова через реку Ирпень.
В Генштабе сообщили, что очередная попытка врага захватить город Ирпень не принесла успеха, а украинские силы обороны уничтожили новую технику противника.
Фото: Сухопутные войска ВСУ