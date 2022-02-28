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Факты / Украина

В Киеве на левом берегу раздался мощный взрыв

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Киеве на левом берегу раздался мощный взрыв

Приблизительно в 19.00 28 февраля в Киеве прогремел мощный взрыв. Скорее всего, авиаудар войск РФ был совершен по левому берегу столицы.

Факты ICTV проверяют информацию о взрыве в Киеве.

Украинские СМИ предполагают, что такой мощный взрыв мог произойти в результате удара баллистическими ракетами.

Авиаудар на Киев произошел почти сразу после завершения первого раунда переговоров Украины с РФ.

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