Приблизительно в 19.00 28 февраля в Киеве прогремел мощный взрыв. Скорее всего, авиаудар войск РФ был совершен по левому берегу столицы.
Факты ICTV проверяют информацию о взрыве в Киеве.
#Kyiv right now!@NATO close the sky over #Ukraine!#StopRussianAggression #StopWarInUkraine #StopRussia #StopPutin pic.twitter.com/018FcvHZ96
— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 28, 2022
Украинские СМИ предполагают, что такой мощный взрыв мог произойти в результате удара баллистическими ракетами.
Авиаудар на Киев произошел почти сразу после завершения первого раунда переговоров Украины с РФ.