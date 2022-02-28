Приблизно о 19.00 28 лютого у Києві прогримів потужний вибух. Найімовірніше, авіаудар військ РФ було здійснено по Лівому берегу столиці.

Наразі Факти ICTV перевіряють інформацію щодо вибуху в Києві.

Українські ЗМІ припускають, що такий потужний вибух міг статися внаслідок удару балістичними ракетами.

Авіаудар на Київ стався майже відразу після завершення першого раунду переговорів України з РФ.