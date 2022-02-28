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Факти / Україна

У Києві на Лівому березі пролунав потужний вибух

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Києві на Лівому березі пролунав потужний вибух

Приблизно о 19.00 28 лютого у Києві прогримів потужний вибух. Найімовірніше, авіаудар військ РФ було здійснено по Лівому берегу столиці.

Наразі Факти ICTV перевіряють інформацію щодо вибуху в Києві.

Українські ЗМІ припускають, що такий потужний вибух міг статися внаслідок удару балістичними ракетами.

Авіаудар на Київ стався майже відразу після завершення першого раунду переговорів України з РФ.

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