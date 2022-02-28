Приблизно о 19.00 28 лютого у Києві прогримів потужний вибух. Найімовірніше, авіаудар військ РФ було здійснено по Лівому берегу столиці.
Наразі Факти ICTV перевіряють інформацію щодо вибуху в Києві.
#Kyiv right now!@NATO close the sky over #Ukraine!#StopRussianAggression #StopWarInUkraine #StopRussia #StopPutin pic.twitter.com/018FcvHZ96
— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 28, 2022
Українські ЗМІ припускають, що такий потужний вибух міг статися внаслідок удару балістичними ракетами.
Авіаудар на Київ стався майже відразу після завершення першого раунду переговорів України з РФ.