Українські морпіхи та прикордонники з острова Зміїний живі, проте зараз знаходяться в полоні російських окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України.

Морпіхи двічі відбили напади російських окупантів, проте через брак боєкомплектів вони не змогли продовжити захищати острів.

– Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре, – йдеться у повідомленні.

Проте зазначають, що російська пропаганда намагається розкрутити новину про те, що нібито влада України “забула, поховала своїх підлеглих”.

Самі ж російські військові повністю розтрощили інфраструктуру острову: маяк, вишки, антени тощо. Зв’язок із Зміїним був втрачений.

Через постійні обстріли з боку ворожих бойових кораблів та авіації не дозволили доправити підмогу нашим військовим.

Крім того, 26 лютого, отримавши інформацію, що на Зміїному серед українських захисників можуть бути загиблі та поранені, до острова виїхало цивільне судно МПРС Сапфір.

На борту також були священники ПЦУ Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їхні помічники.

Їх так само незаконно захопили російські військові.

– Незаконне захоплення цивільного судна – некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушення правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права, – зазначають у повідомленні ВМС ЗСУ.

Україна вимагає від Росії негайного звільнення незаконно захоплених громадян України.