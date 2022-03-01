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Факты / Украина

Более 5,7 тыс. убитыми: какие потери понес российский враг за пять дней войны

Марта Бондаренко редактор ленты
Более 5,7 тыс. убитыми: какие потери понес российский враг за пять дней войны

По состоянию на утро шестого дня войны России в Украине войска врага понесли значительные потери личного состава.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Так, ориентировочные потери российского врага с 24 февраля по 1 марта составили:

  • в личном составе – 5 710 человек, пленных – 200
  • уничтожены и повреждены самолеты – 29
  • вертолетов – 29
  • танков ‒ 198
  • ББМ – 846
  • артиллерийских систем – 77
  • средств ПВО – 7
  • РСЗО — 24
  • цистерн с ГСМ – 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3
  • катеров – 2
  • автомобильной техники – 305.

В Генштабе подчеркивают, что данные уточняются, ведь подсчет усложняется боевыми действиями.

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