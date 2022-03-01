По состоянию на утро шестого дня войны России в Украине войска врага понесли значительные потери личного состава.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Так, ориентировочные потери российского врага с 24 февраля по 1 марта составили:

в личном составе – 5 710 человек, пленных – 200

уничтожены и повреждены самолеты – 29

вертолетов – 29

танков ‒ 198

ББМ – 846

артиллерийских систем – 77

средств ПВО – 7

РСЗО — 24

цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3

катеров – 2

автомобильной техники – 305.

В Генштабе подчеркивают, что данные уточняются, ведь подсчет усложняется боевыми действиями.