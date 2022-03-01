По состоянию на утро шестого дня войны России в Украине войска врага понесли значительные потери личного состава.
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Так, ориентировочные потери российского врага с 24 февраля по 1 марта составили:
- в личном составе – 5 710 человек, пленных – 200
- уничтожены и повреждены самолеты – 29
- вертолетов – 29
- танков ‒ 198
- ББМ – 846
- артиллерийских систем – 77
- средств ПВО – 7
- РСЗО — 24
- цистерн с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3
- катеров – 2
- автомобильной техники – 305.
В Генштабе подчеркивают, что данные уточняются, ведь подсчет усложняется боевыми действиями.