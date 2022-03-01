Станом на ранок шостого дня війни Росії в Україні війська ворога зазнали значних втрат особового складу.
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Так, орієнтовні втрати російського ворога з 24 лютого до 1 березня склали:
- в особовому складі – 5 710 осіб, полонених – 200
- знищено та пошкоджено літаків – 29
- гелікоптерів – 29
- танків ‒ 198
- ББМ ‒ 846
- артилерійських систем – 77
- засобів ППО – 7
- РСЗВ – 24
- цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3
- катерів – 2
- автомобільної техніки – 305.
У Генштабі наголошують, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнено через бойові дії.