Станом на ранок шостого дня війни Росії в Україні війська ворога зазнали значних втрат особового складу.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Так, орієнтовні втрати російського ворога з 24 лютого до 1 березня склали:

в особовому складі – 5 710 осіб, полонених – 200

знищено та пошкоджено літаків – 29

гелікоптерів – 29

танків ‒ 198

ББМ ‒ 846

артилерійських систем – 77

засобів ППО – 7

РСЗВ – 24

цистерн з ПММ – 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3

катерів – 2

автомобільної техніки – 305.

У Генштабі наголошують, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнено через бойові дії.