ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна

Понад 5,7 тис. вбитими: які втрати поніс російський ворог за п’ять днів війни

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Понад 5,7 тис. вбитими: які втрати поніс російський ворог за п’ять днів війни

Станом на ранок шостого дня війни Росії в Україні війська ворога зазнали значних втрат особового складу.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Так, орієнтовні втрати російського ворога з 24 лютого до 1 березня склали:

  • в особовому складі – 5 710 осіб, полонених – 200
  • знищено та пошкоджено літаків – 29
  • гелікоптерів – 29
  • танків ‒ 198
  • ББМ ‒ 846
  • артилерійських систем – 77
  • засобів ППО – 7
  • РСЗВ – 24
  • цистерн з ПММ – 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3
  • катерів – 2
  • автомобільної техніки – 305.

У Генштабі наголошують, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнено через бойові дії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка