Первая леди Елена Зеленская запустила собственный Telegram-канал, посвященный поиску ответов на часто задаваемые вопросы граждан. Там много полезных ссылок, которые должны найти помощь во время войны.

Речь об информации о:

Движении транспорта;

Помощи бойцам, учреждениям здравоохранения;

Гуманитарной помощи, волонтерах и финансовой поддержке;

Возможностях помочь из-за границы;

Поиске психологической поддержки;

Помощи людям с инвалидностью и т.д.

Зеленская подчеркнула, что содержимое канала будет обновляться и дополняться, и добавила:

— Пусть это будет наш информационный штаб сопротивления. Ибо проинформированность спасает жизнь.

Найти Telegram-канал можно по ссылке: https://t.me/FirstLadyOfUkraine

Заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко говорит, что агрессор активизировал штамповку фейков.

Для противодействия российским фейкам власти на местах создали официальные ресурсы в мессенджере Telegram. Офис президента призывает читать канал главы ОГА своей области и делиться с родными и друзьями.

Фото: Олена Зеленська