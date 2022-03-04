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Факты / Украина

Елена Зеленская запустила Telegram-канал с источниками помощи во время войны

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Елена Зеленская запустила Telegram-канал с источниками помощи во время войны

Первая леди Елена Зеленская запустила собственный Telegram-канал, посвященный поиску ответов на часто задаваемые вопросы граждан. Там много полезных ссылок, которые должны найти помощь во время войны.

Речь об информации о:

  • Движении транспорта;
  • Помощи бойцам, учреждениям здравоохранения;
  • Гуманитарной помощи, волонтерах и финансовой поддержке;
  • Возможностях помочь из-за границы;
  • Поиске психологической поддержки;
  • Помощи людям с инвалидностью и т.д.

Зеленская подчеркнула, что содержимое канала будет обновляться и дополняться, и добавила:

— Пусть это будет наш информационный штаб сопротивления. Ибо проинформированность спасает жизнь.

Найти Telegram-канал можно по ссылке: https://t.me/FirstLadyOfUkraine

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Фото: Олена Зеленська

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