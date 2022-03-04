Первая леди Елена Зеленская запустила собственный Telegram-канал, посвященный поиску ответов на часто задаваемые вопросы граждан. Там много полезных ссылок, которые должны найти помощь во время войны.
Речь об информации о:
- Движении транспорта;
- Помощи бойцам, учреждениям здравоохранения;
- Гуманитарной помощи, волонтерах и финансовой поддержке;
- Возможностях помочь из-за границы;
- Поиске психологической поддержки;
- Помощи людям с инвалидностью и т.д.
Зеленская подчеркнула, что содержимое канала будет обновляться и дополняться, и добавила:
— Пусть это будет наш информационный штаб сопротивления. Ибо проинформированность спасает жизнь.
Найти Telegram-канал можно по ссылке: https://t.me/FirstLadyOfUkraine
Заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко говорит, что агрессор активизировал штамповку фейков.
Для противодействия российским фейкам власти на местах создали официальные ресурсы в мессенджере Telegram. Офис президента призывает читать канал главы ОГА своей области и делиться с родными и друзьями.
Фото: Олена Зеленська